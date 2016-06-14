Домен не продлён

Приехал домой с работы и не смог открыть входную дверь. Очень благодарен вашей фирме, потому как мастер приехал буквально за 20 минут после звонка, очень быстро открыл дверь. Качественно проконсультировал и помог выбрать подходящий замок, который тут же и поставил. Так что я доволен, большое вам спасибо!