Домен не продлён

|Услуга:
|Стоимость:
|Вскрытие замка
|от 700 рублей
|Замена замка
|от 600 рублей
|Установка замка
|от 1000 рублей
|Врезка замка
|от 1500 рублей
|Вскрытие авто
|от 500 рублей
|Вскрытие сейфов
|от 2000 рублей
ВСКРЫТИЕ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Установка замка в Москве и области
Замена личинки замка входной двери в квартире в Москве и области
Вскрытие замка в двери в Москве и области
Функционирующий и исправный дверной замок – главный элемент в обеспечении защиты помещения от несанкционированного доступа, для безопасности жильцов и имущества.
Замена замка в двери в Москве и области
Вскрытие сейфов срочно в Москве и области
Вскрытие автомобилей срочно в Москве и области
ЦЕНЫ
А почему бы не вызвать МЧС?
Как правило – дверь под замену! Подумай!!!
Нужно вскрыть замок?
Отзывы клиентов
Заклинил замок вызвал мастера. Оказалось что кто-то накидал в замок какие-то палки , аккуратное вскрытие и замок целый. Спасибо Кириллу , за оперативное прибытие , не прошло и 20 мин как он у подъезда!
В спешке выбежал из квартиры и захлопнул дверь, ключи остались внутри. Позвонил мастеру, приехал через 15 минут и оченьбыстро открыл дверь, сервисом и ценой очень доволен!!! Рекомендую!
Приехал домой с работы и не смог открыть входную дверь. Очень благодарен вашей фирме, потому как мастер приехал буквально за 20 минут после звонка, очень быстро открыл дверь. Качественно проконсультировал и помог выбрать подходящий замок, который тут же и поставил. Так что я доволен, большое вам спасибо!
Мастер помог открыть машину. На морозе сел аккумулятор и двери не открывались ни пультом, ни с ключа. Очень переживал, чтобы не повредили мою машину. Даже не ожидал, что так быстро приедут и откроют, и машина в полном порядке. Спасибо вам!
Работа понравилась. Устанавливали замок, старый заклинил. сделали быстро и аккуратно.
Открыли ребята с фирмы гараж за 10 минут. Замок расковыряли воришки, так что сам не смог открыть